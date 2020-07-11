"Зенит" сделал предложение по хавбеку "Кайсериспора"

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"Зенит" сделал предложение по хавбеку "Кайсериспора"

Питерский "Зенит" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Кайсериспора" Бернарду Менса.

По информации журналиста Сафака Малатьи, "сине-бело-голубые" готовы заплатить за ганца 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о желании "Спартака" и "Локомотива" заполучить 25-летнего хавбека.

В текущем сезоне Менса сыграл за "Кайсериспор" 25 матчей, забил 5 голов и сделал 8 ассистов.

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