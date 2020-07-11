"Зенит" сделал предложение по хавбеку "Кайсериспора"
Питерский "Зенит" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Кайсериспора" Бернарду Менса.
По информации журналиста Сафака Малатьи, "сине-бело-голубые" готовы заплатить за ганца 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о желании "Спартака" и "Локомотива" заполучить 25-летнего хавбека.
В текущем сезоне Менса сыграл за "Кайсериспор" 25 матчей, забил 5 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: "Зенит" нацелился на защитника "Эспаньола". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
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|22
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|Крылья Советов
|23
|22