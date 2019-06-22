"Зенит" сделал предложение по вингеру сборной Нигерии

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"Зенит" сделал предложение по вингеру сборной Нигерии

Вингер "Эвертона" и сборной Нигерии Генри Оньекуру может продолжить карьеру в России.

По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", купить 22-летнего футболиста хочет "Зенит", который уже предложил за него 15 миллионов евро.

Оньекуру выступает за "Эвертон" с 2017 года. Сдавался в аренду "Андерлехту" и "Галатасараю".

В составе стамбульских "львов" африканец забил 16 голов и сделал 6 ассистов в 44 матчах.

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