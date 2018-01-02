"Зенит" сделал предложение по защитнику сборной Бразилии

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"Зенит" сделал предложение по защитнику сборной Бразилии"Зенит" сделал предложение по защитнику бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо, информирует Daily Record.

По сведениям источника, за 24-летнего бека "трехцветных", который прошлым летом уже отказал "сине-бело-голубым", российский клуб готов заплатить 13,5 миллиона евро.

Отметим, что на счет Кайо значится 4 сыгранных матча за сборную Бразилии.

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