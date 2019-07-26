"Зенит" сделал предложение по защитнику "Уфы" Круговому

Питерский "Зенит" предпринял попытку вернуть своего воспитанника Данила Кругового, который сейчас выступает за "Уфу".

Как сообщают российские СМИ, "сине-бело-голубые" предложили за 21-летнего футболиста 1 миллион евро. За счёт бонусов сумма сделки может вырасти вдвое.

Если трансфер состоится, "Зенит" готов оставить левого защитника в "Уфе" на правах аренды с правом досрочного возвращения.

Также на Кругового претендует московский ЦСКА. По некоторым данным, сам игрок больше склоняется к варианту с армейцами.

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