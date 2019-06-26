"Зенит" сделал предложение Сутормину
"Зенит" работает над трансфером полузащитника "Оренбурга" Алексея Сутормина, сообщают российские СМИ.
Питерский клуб сделал футболисту предложение заключить пятилетний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в год плюс бонусы.
На покупке 25-летнего хавбека лично настаивает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Рыночная стоимость Сутормина - 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 31 матче за "Оренбург".
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