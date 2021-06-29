"Зенит" сделал предложение тренеру сборной Швейцарии

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Питерский "Зенит" не отказался от идеи сменить главного тренера этим летом, утверждает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство "сине-бело-голубых" готово заменить Сергея Семака на наставника сборной Швейцарии Владимира Петковича.

Сообщается, что российский клуб уже сделал предложение 57-летнему специалисту и теперь ждёт ответ от него.

По условиям контракта, Петкович должен возглавлять швейцарскую сборную до лета 2022 года.

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