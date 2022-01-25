"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта

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"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта

Фото: инстаграм Ракицкого\Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" предложил украинскому центральному защитнику команды Ярославу Ракицкому новый контракт.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Ракицкому сделано предложение, ждем ответ", сказал Медведев.

Напомним, что нынешнее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца текущего сезона.

В "Зенит" украинец перешел из донецкого "Шахтера" зимой 2019 года.

В нынешнем сезоне Ракицкий сыграл в 15 матчах РПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

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