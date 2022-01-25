"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта

Фото: инстаграм Ракицкого\Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" предложил украинскому центральному защитнику команды Ярославу Ракицкому новый контракт.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Ракицкому сделано предложение, ждем ответ", – сказал Медведев.

Напомним, что нынешнее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца текущего сезона.

В "Зенит" украинец перешел из донецкого "Шахтера" зимой 2019 года.

В нынешнем сезоне Ракицкий сыграл в 15 матчах РПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

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