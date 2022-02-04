"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта на два года
Фото: инстаграм Ракицкого\Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" предпринимает попытки продлить соглашение с украинским защитником команды Ярославом Ракицким, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свой источник.
"Клуб предложил контракт на два года с понижением текущего оклада.
Футболист пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом на правах свободного агента", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Нынешний контракт украинца с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.
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