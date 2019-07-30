"Зенит" сделал "Рубину" предложение о необычном обмене

"Зенит" подшутил над "Рубином", который ранее презентовал картонную фигура с изображением полузащитника петербургского клуба Алексея Сутормина.

"Зенит" предложил казанскому клубу тренировочный манекен в обмен на фигуру. Стоит отметить, что зимой манекен был сбит нападающим петербуржцем Антоном Заболотным.

Напомним, что "Рубин" приобрел 25-летнего Сутормина у "Оренбург" за два миллиона евро. Впрочем, всего через неделю хавбек перешел в "Зенит". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

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