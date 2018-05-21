"Зенит" сделал Сарри конкретное предложение

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"Зенит" сделал Сарри конкретное предложение

Питерский "Зенит" сделал конкретное предложение главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри.

Как соообщает Calciomercato, "сине-бело-голубые" готовы платить 59-летнему специалисту более семи миллионов евро в год.

Впрочем, Сарри вряд ли захочет возглавлять "Зенит", так как стремится поработать в АПЛ. 

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