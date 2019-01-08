"Зенит" сделал важное заявление о возвращении Ригони из аренды

Ранее сообщалось, что хавбек Эмилиано Ригони вернулся в "Зенит" из аренды.

Однако позже пресс-служба питерского клуба опровергла появившуюся информацию.

Напомним, что Ригони на правах аренды выступает за "Аталанту", где провел 12 игр и забил три гола.

Ранее игрок заявлял, что по окончанию аренды не намерен возвращаться в "Зенит".

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