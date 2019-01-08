"Зенит" сделал важное заявление о возвращении Ригони из аренды

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригониаталанта

"Зенит" сделал важное заявление о возвращении Ригони из аренды

Ранее сообщалось, что хавбек Эмилиано Ригони вернулся в "Зенит" из аренды.

Однако позже пресс-служба питерского клуба опровергла появившуюся информацию.

Напомним, что Ригони на правах аренды выступает за "Аталанту", где провел 12 игр и забил три гола.

Ранее игрок заявлял, что по окончанию аренды не намерен возвращаться в "Зенит".

Читайте также: "Ривер Плейт" сделал конкретное предложение по игроку "Зенита". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 января

Главные новости дня: 8 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов