"Зенит" сделал второе предложение по форварду "Торино"

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"Зенит" сделал второе предложение по форварду "Торино"Питерский "Зенит" сделал уже второе предложение по форварду итальянского "Торино" Лукасу Бойе, информирует TyC Sports.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" увеличили свой первый трансферный запрос, который равнялся 6-ти миллионам евро и был отклонен "быками", на 3 миллиона.

Отметим, что Бойе может стать шестым аргентинцем, которого "Зенит" приобрел текущим летом.

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