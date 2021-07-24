"Зенит" сделал заявление о будущем Дриусси

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусси

"Зенит" сделал заявление о будущем Дриусси Фото: инстаграм Себастьяна Дриусси

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси близок к уходу из клуба.

"Себастьян Дриусси может уйти из "Зенита". "Зенит" и игрок пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что контракт Дриусси с клубом истекает следующим летом.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. За это время он провел 138 игр, забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи.

Читайте также: Дриусси может перейти в "Интер Майами". Клубом владеет Дэвид Бекхэм. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ

"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов