"Зенит" сделал заявление о будущем Дриусси

Фото: инстаграм Себастьяна Дриусси

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси близок к уходу из клуба.

"Себастьян Дриусси может уйти из "Зенита". "Зенит" и игрок пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что контракт Дриусси с клубом истекает следующим летом.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. За это время он провел 138 игр, забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи.

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