"Зенит" сенсационно проиграл "Сочи"
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле неожиданно проиграл "Сочи" со счетом 1:2.
Победу сочинскому клубу принесли голы Матео Кассьерры и Сергея Терехова. В составе хозяев отличился Артем Дзюба. Стоит отметить, что "Зенит" с 42-й минуты играл вдесятером из-за удаления Сердара Азмуна.
"Сочи", набрав 18 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Зенит" с 23 очками остался на первом месте.
"Зенит" – "Сочи" - 1:2 (1:0)
Голы: Дзюба, 45 - 1:0, Кассьерра, 67 - 1:1, Терехов, 71 - 1:2
"Зенит": Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 74), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90), Сутормин (Круговой, 79), Дзюба, Азмун, Малком (Ерохин, 75).
"Сочи": Джанаев, Заика (Жоаозиньо, 66), Юрганов, Родригао, Прохин (Маргасов, 62), Терехов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Юсупов, 62), Воробьев (Попов, 62), Кассьерра.
Удаление: Азмун (42)
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