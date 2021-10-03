"Зенит" сенсационно проиграл "Сочи"

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"Зенит" сенсационно проиграл "Сочи"

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле неожиданно проиграл "Сочи" со счетом 1:2.

Победу сочинскому клубу принесли голы Матео Кассьерры и Сергея Терехова. В составе хозяев отличился Артем Дзюба. Стоит отметить, что "Зенит" с 42-й минуты играл вдесятером из-за удаления Сердара Азмуна.

"Сочи", набрав 18 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Зенит" с 23 очками остался на первом месте.

"Зенит" – "Сочи" - 1:2 (1:0)
Голы: Дзюба, 45 - 1:0, Кассьерра, 67 - 1:1, Терехов, 71 - 1:2

"Зенит": Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 74), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90), Сутормин (Круговой, 79), Дзюба, Азмун, Малком (Ерохин, 75).

"Сочи": Джанаев, Заика (Жоаозиньо, 66), Юрганов, Родригао, Прохин (Маргасов, 62), Терехов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Юсупов, 62), Воробьев (Попов, 62), Кассьерра.

Удаление: Азмун (42)

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