"Зенит" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов

Стала известна заявка "Зенита" для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.

В список "А" попали 22 футболиста:

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.

Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список "B" вошли 3 игрока: Леон Мусаев, Данила Прохин и Даниил Шамкин.

Напомним, "Зенит" выступает в одной группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".

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