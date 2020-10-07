"Зенит" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов
Стала известна заявка "Зенита" для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.
В список "А" попали 22 футболиста:
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
В список "B" вошли 3 игрока: Леон Мусаев, Данила Прохин и Даниил Шамкин.
Напомним, "Зенит" выступает в одной группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
А еще: Далер Кузяев объяснил, почему он решил вернуться в "Зенит"| http://soccernews.ru
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