"Зенит" - СКА - 6:0, "Ростов" - "Урал" - 1:0 (обзор)

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"Зенит" - СКА - 6:0, "Ростов" - "Урал" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 30-го тура чемпионата России.

Видео: "Зенит" - СКА - 6:0.

 

Видео: "Ростов" - "Урал" - 1:0.

 

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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