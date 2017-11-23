"Зенит" скромно обыграл "Вардар"

Питерский "Зенит" сумел на последних минутах матча с "Русенборгом" вырвать ничью, обеспечив себе выход в плей-офф, поэтому в игре с "Вардаром" Манчини мог выпустить игроков, которые не получают большого количества игрового времени, также итальянский тренер должен был учитывать и игру против "Спартака" в следующий понедельник.

В атаке у "Зенита" вышли Ригони, Полоз и Дзюба, которые с первых минут стали нагнетать обстановку у ворот "Вардара". После скидки от Дзюбы неплохо в касание пробивал Полоз, но попал в защитника. Повторили игроки комбинацию через 12 минут, когда Дзюба пяткой отдал пас на ход Полозу, тот выкатился на ворота и со второй попытки пробил Гачевски.

"Зенит" забил гол и продолжил атаковать, пусть и не включая максимальные обороты. Довольно скоро шанс отличиться упустил Дзюба: Артем заработал пенальти, сам же его вызвался исполнить, но пробил по центру, вратарь отбил мяч перед собой, однако добить его в сетку не удалось.

"Вардар" также отвечал своими атаками, но ничего опасного придумать не мог. Питерцы же действовали вяло, минимальный счет их устраивал, нестись вперед и устраивать штурм ворот соперника, когда совсем скоро матч против "Спартака", у хозяев желания не было.

Тем не менее, "Зенит" сумел перед самым перерывом забить второй гол: Нобоа запустил в прорыв Ригони, тот сместился в центр и пробил с линии штрафной в левую "девятку".

Во втором тайме на поле появился Дриусси вместо Шатова, однако существенно картина игры не изменилась, "Зенит" вяло играл в атаке, македонцы в какой-то момент смотрелись даже интереснее. В итоге гости чаще били по воротам, мог забить Джигаури – Лодыгин вытащил мяч из угла, также со штрафного хорошо пробил Блажевски, после рикошета игровой снаряд едва не влетел в сетку.

На последних минутах Деян снова продемонстрировал свой удар, пробил слету после навеса с углового от Филипе – мяч полетел точно в правый угол, Лодыгин не реагировал. "Вардар" засудил своей активностью этот гол, который, впрочем, ситуацию не изменил. "Зенит" победил с минимальным счетом и сделал шаг к тому, чтобы выиграть группу.

"Зенит" – "Вардар" 2:1

Голы: Полоз, 16 – 1:0; Ригони, 43 – 2:0; Блажевски, 90 – 2:1.

"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Маммана (Карпов, 87), Мевля, Жирков, Ерохин, Ригони, Нобоа, Шатов (Дриусси, 46), Полоз, Дзюба (Краневиттер, 72)

"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Барсегян (Стойчевски, 85), Демири, Маркович, Джигаури (Петковски, 90), Николов, Итало (Блажевски, 79), Фелипе

Нереализованный пенальти: Дзюба, 27

Вячеслав Горбачев

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