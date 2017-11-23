"Зенит" скромно обыграл "Вардар"
Питерский "Зенит" сумел на последних минутах матча с "Русенборгом" вырвать ничью, обеспечив себе выход в плей-офф, поэтому в игре с "Вардаром" Манчини мог выпустить игроков, которые не получают большого количества игрового времени, также итальянский тренер должен был учитывать и игру против "Спартака" в следующий понедельник.
В атаке у "Зенита" вышли Ригони, Полоз и Дзюба, которые с первых минут стали нагнетать обстановку у ворот "Вардара". После скидки от Дзюбы неплохо в касание пробивал Полоз, но попал в защитника. Повторили игроки комбинацию через 12 минут, когда Дзюба пяткой отдал пас на ход Полозу, тот выкатился на ворота и со второй попытки пробил Гачевски.
"Зенит" забил гол и продолжил атаковать, пусть и не включая максимальные обороты. Довольно скоро шанс отличиться упустил Дзюба: Артем заработал пенальти, сам же его вызвался исполнить, но пробил по центру, вратарь отбил мяч перед собой, однако добить его в сетку не удалось.
"Вардар" также отвечал своими атаками, но ничего опасного придумать не мог. Питерцы же действовали вяло, минимальный счет их устраивал, нестись вперед и устраивать штурм ворот соперника, когда совсем скоро матч против "Спартака", у хозяев желания не было.
Тем не менее, "Зенит" сумел перед самым перерывом забить второй гол: Нобоа запустил в прорыв Ригони, тот сместился в центр и пробил с линии штрафной в левую "девятку".
Во втором тайме на поле появился Дриусси вместо Шатова, однако существенно картина игры не изменилась, "Зенит" вяло играл в атаке, македонцы в какой-то момент смотрелись даже интереснее. В итоге гости чаще били по воротам, мог забить Джигаури – Лодыгин вытащил мяч из угла, также со штрафного хорошо пробил Блажевски, после рикошета игровой снаряд едва не влетел в сетку.
На последних минутах Деян снова продемонстрировал свой удар, пробил слету после навеса с углового от Филипе – мяч полетел точно в правый угол, Лодыгин не реагировал. "Вардар" засудил своей активностью этот гол, который, впрочем, ситуацию не изменил. "Зенит" победил с минимальным счетом и сделал шаг к тому, чтобы выиграть группу.
"Зенит" – "Вардар" 2:1
Голы: Полоз, 16 – 1:0; Ригони, 43 – 2:0; Блажевски, 90 – 2:1.
"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Маммана (Карпов, 87), Мевля, Жирков, Ерохин, Ригони, Нобоа, Шатов (Дриусси, 46), Полоз, Дзюба (Краневиттер, 72)
"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Барсегян (Стойчевски, 85), Демири, Маркович, Джигаури (Петковски, 90), Николов, Итало (Блажевски, 79), Фелипе
Нереализованный пенальти: Дзюба, 27
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Одной ногой в плей-офф: "Локомотив" обыгрывает "Копенгаген" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перестрелка в Албании: "Шкендербеу" берет реванш у киевского "Динамо"
-
Одной ногой в плей-офф: "Локомотив" обыгрывает "Копенгаген"
-
"Эстерсунд" снова в два мяча обыгрывает луганскую "Зарю" и выходит из группы
-
Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов
-
Армейцы – красавцы: почему ЦСКА не будет стыдно за кампанию в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Билич отказал "Вест Бромвичу"
-
Зозуля: "Я очень благодарен за поддержку болельщиков"
-
В Аргентине расхвалили стадион "Краснодара"
-
У Робиньо намерены оспорить тюремный срок, к которому приговорили футболиста
-
"Лион" теряет нападающего из-за травмы
-
Руни о поражении от "Аталанты": "Должна быть гордость"
-
Рангник может возглавить "Эвертон"
-
Хамес не хочет возвращаться в "Реал"
-
Хаби Алонсо: "Нужно верить в команду, поскольку "Реал" очень силён"
-
Андре Силва: "Мне нужно найти больше уверенности в Серии А"
-
Турнир прогнозов: итоги 20 тура
-
АЕК - "Риека" - 2:2, "Шкендербеу" - "Динамо" Киев - 3:2 (обзоры)
-
"Эвертон" - "Аталанта" - 1:5, "Эстерсунд" - "Заря" - 2:0, "Лион" - "Аполлон" - 4:0 (обзоры)
-
"Милан" - "Аустрия" - 5:1, "Брага" - "Хоффенхайм" - 3:1, "Коньяспор" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)
-
"Брага" победила "Хоффенхайм" и вышла в плей-офф Лиги Европы, "Лудогорец" проиграл "Башакшехиру"
-
"Партизан" добился победы над "Янг Бойз" и вышел в плей-офф Лиги Европы
-
Дубль Гушбауэра принес победу "Славии" над "Маккаби"
-
"Шериф" минимально победил "Злин"
-
"Аталанта" уничтожила "Эвертон", "Лион" разгромил "Аполлон"
-
"Милан" разгромил "Аустрию" и вышел в плей-офф Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|5
|11
|2
|Славия Прага
|5
|8
|3
|Астана
|5
|7
|4
|Маккаби Тель-Авив
|5
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|5
|10
|2
|Партизан
|5
|8
|3
|Шкендербеу
|5
|5
|4
|Янг Бойз
|5
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|5
|10
|2
|Лудогорец
|5
|8
|3
|Истанбул ББ
|5
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|5
|11
|2
|АЕК
|5
|7
|3
|Аустрия Вена
|5
|4
|4
|Риека
|5
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|5
|11
|2
|Лион
|5
|11
|3
|Аполлон
|5
|3
|4
|Эвертон
|5
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Шериф
|5
|9
|2
|Локомотив Москва
|5
|8
|3
|Копенгаген
|5
|6
|4
|Злин
|5
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|5
|10
|2
|Виктория Плзень
|5
|9
|3
|Лугано
|5
|6
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|5
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|5
|10
|2
|Црвена Звезда
|5
|6
|3
|Кельн
|5
|6
|4
|БАТЭ
|5
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|5
|11
|2
|Марсель
|5
|7
|3
|Коньяспор
|5
|5
|4
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|5
|10
|2
|Атлетик Бильбао
|5
|8
|3
|Заря Луганск
|5
|6
|4
|Герта
|5
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|5
|13
|2
|Ницца
|5
|9
|3
|Зульте-Варегем
|5
|4
|4
|Витесс
|5
|2
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Реал Сосьедад
|5
|12
|3
|Русенборг
|5
|4
|4
|Вардар
|5
|0