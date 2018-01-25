"Зенит" - "Славия" - 5:1 (обзор)

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"Зенит" - "Славия" - 5:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Зенитом" и "Славией" (5:1).

Видео: "Зенит" - "Славия".

Не пропустите: "Зенит" в контрольном матче разгромил "Славию". | http://soccernews.ru

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