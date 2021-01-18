"Зенит" следит за полузащитником "Стяуа"
Хавбек "Стяуа" Деннис Ман заинтересовал питерский "Зенит", сообщает Fotospor.
Однако игра 22-летнего румына впечатлила не только чемпиона России. За полузащитником также наблюдают "Аталанта", "Рома", "Севилья", "Парма", "Фенербахче", "Фейеноорд" и "Шеффилд Юнайтед".
В текущем сезоне Ман провел за "Стяуа" 17 игр. В его активе 17 голов и 7 результативных передач. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.
По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 6,5 млн евро.
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