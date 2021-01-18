"Зенит" следит за полузащитником "Стяуа"

Хавбек "Стяуа" Деннис Ман заинтересовал питерский "Зенит", сообщает Fotospor.

Однако игра 22-летнего румына впечатлила не только чемпиона России. За полузащитником также наблюдают "Аталанта", "Рома", "Севилья", "Парма", "Фенербахче", "Фейеноорд" и "Шеффилд Юнайтед".