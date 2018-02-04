"Зенит" - "Слован" - 0:0 (обзор)

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"Зенит" - "Слован" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор контрольного матча, в котором питерский "Зенит" разошелся миром с чешским "Слованом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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