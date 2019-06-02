"Зенит" снова попытается подписать Акунью

"Зенит" возобновит переговоры по трансферу вингера лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акуньи.

Напомним, что питерский клуб предлагал за игрока 16 миллионов евро прошлой зимой. Однако "Спортинг" дал понять, что хочет выручить с продажи футболиста не менее 20 миллионов.

В минувшем сезоне 27-летний аргентинец провел 45 игр, в которых отметился одним голом и десятью ассистами.

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