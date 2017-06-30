"Зенит" собирается отдать Эрнани в аренду

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"Зенит" собирается отдать Эрнани в аренду

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клуб отдаст в аренду бразильского полузащитника Эрнани.

"С большой долей вероятности Эрнани отправится в аренду. Есть один немецкий и один итальянский клуб, которые хотят взять в аренду игрока. Думаю, в ближайшие пару дней пройдут переговоры, и тогда можно будет сказать, случится это или нет. Мы тоже заинтересованы, чтобы Эрнани играл, но в "Зените" на данный момент, думаю, он такую практику иметь не сможет", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

Напомним, что 23-летний Эрнани перешел в "Зенит" в январе этого года из "Атлетико Паранаэнсе" за 8 миллионов евро, провел за клуб 8 матчей и не отметился результативными действиями.

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