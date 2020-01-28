"Зенит" согласился бесплатно отпустить хавбека в "Коньяспор"



Словацкий полузащитник петербургского "Зенита" Роберт Мак перейдет в "Коньяспор", сообщает Yeni Meram.

По сведениям издания, футболист достанется турецкому клубу бесплатно. "Зенит" согласился досрочно расторгнуть со словакам контракт, который истекает ближайшим летом. В среду, 29 января, хавбек пройдет медосмотр в "Коньяспоре".

28-летний Мак выступает за "Зенит" с 2016 года. Всего в составе российского клуба он провел 72 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

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