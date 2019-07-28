"Зенит" согласовал четвертый летний трансфер

Теги уфазенит санкт-петербургданил круговойтрансферы

"Зенит" согласовал четвертый летний трансфер

Защитник "Уфы" Данил Круговой станет игроком "Зенита", сообщают российские СМИ.

По данным источника, петербургский клуб договорился о трансфере игрока за один миллион евро. До конца нынешнего сезона футболист будет выступать за "Уфу" на правах аренды.

21-летний Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешел в 2018 году. В прошлом сезоне Круговой провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол.

Напомним, что нынешним летом "Зенит" подписал вратаря Александра Васютина (700 тысяч евро), полузащитника Алексея Сутормина (2,5 миллиона евро) и защитника Дугласа Сантоса (12 миллионов евро).

Не пропустите: "Зенит" претендует на Наингголана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма"

"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 3 6
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
3 Урал Урал 3 6
4 Рубин Рубин 2 4
5 Ростов Ростов 2 4
6 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
10 Уфа Уфа 3 3
11 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
14 Ахмат Ахмат 2 3
15 Оренбург Оренбург 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов