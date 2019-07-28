"Зенит" согласовал четвертый летний трансфер

Защитник "Уфы" Данил Круговой станет игроком "Зенита", сообщают российские СМИ.

По данным источника, петербургский клуб договорился о трансфере игрока за один миллион евро. До конца нынешнего сезона футболист будет выступать за "Уфу" на правах аренды.

21-летний Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешел в 2018 году. В прошлом сезоне Круговой провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол.

Напомним, что нынешним летом "Зенит" подписал вратаря Александра Васютина (700 тысяч евро), полузащитника Алексея Сутормина (2,5 миллиона евро) и защитника Дугласа Сантоса (12 миллионов евро).

Не пропустите: "Зенит" претендует на Наингголана. | http://soccernews.ru