"Зенит" согласовал контракт с Клаудиньо: подробности

Фото твиттер Central do RB Bragantino

Питерский "Зенит" работает над трансфером полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса.

По информации журналиста Николо Скиры, российский клуб договорился с бразильцем о контракте до 2026 года.

Ожидается, что "сине-бело-голубые" купят финалиста Олимпиады-2020 за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Ред Булл Брагантино" также получит 20 процентов от будущей перепродажи Клаудиньо.

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