"Зенит" согласовал переход форварда "Бока Хуниорс"

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"Зенит" согласовал переход форварда "Бока Хуниорс"Питерский "Зенит" согласовал переход форварда аргентинской "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, информирует Fox Sports.

По сведениям источника, трансфер 21-летнего нападающего в стан "сине-бело-голубых" подтвердил президент южноамериканского клуба Даниэль Анжеличи. Перспективный футболист обойдется "Зениту" примерно в 18 млн евро.

Напомним, "Зенит" сделал официальное предложение по защитнику "Сассуоло". | soccernews.ru

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