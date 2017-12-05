"Зенит" согласовал с Заболотным контракт на 3,5 года

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный близок к переходу в "Зенит", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб подпишет с футболистом контракт до лета 2021 года. Сумма предстоящего трансфера не разглашается.

В этом сезоне 26-летний Заболотный провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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