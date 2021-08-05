"Зенит" согласовал трансфер финалиста Олимпиады-2020
Фото инстаграм Клаудиньо / Автор неизвестен
Питерский "Зенит" договорился о приобретении полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса.
По данным журналиста Педру Алмейды, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
Бразильский клуб также получит 20 процентов от будущей перепродажи хавбека.
Стоит отметить, что Клаудиньо в составе сборной Бразилии пробился в финал Олимпиады-2020. В решающем матче "селесао" встретятся с Испанией.
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