"Зенит" согласовал трансфер финалиста Олимпиады-2020

Фото инстаграм Клаудиньо / Автор неизвестен

Питерский "Зенит" договорился о приобретении полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса.

По данным журналиста Педру Алмейды, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Бразильский клуб также получит 20 процентов от будущей перепродажи хавбека.

Стоит отметить, что Клаудиньо в составе сборной Бразилии пробился в финал Олимпиады-2020. В решающем матче "селесао" встретятся с Испанией.

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