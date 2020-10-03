"Зенит" согласовал трансфер хавбека "Спортинга"
Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вендел близок к переходу в "Зенит", сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, клубы уже согласовали переход бразильца за 20 миллионов евро.
В понедельник 23-летний футболист пройдёт медобследование, после чего заключит с "Зенитом" контракт до 2025 года.
Вендел выступает за "Спортинг" с января 2018 года, сыграл 79 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Todofichajes: "Зенит" интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Травму Кокорина мог усугубить его личный массажист
-
Холанд назвал 7 форвардов, которые лучше него
-
"Милан" поздравил Ибрагимовича с 39-летием
-
Новичок "Барселоны" Дест опозорился на своей презентации на "Камп Ноу"
-
"Тоттенхэм" арендовал нападающего "Бенфики"
-
Игрок "Вольфсбурга" заразился коронавирусом
-
"Милан" усилится защитником "Манчестер Юнайтед"
-
Виллаш-Боаш хочет в будущем стать президентом "Порту"
-
"Галатасарай" нацелился на лидера "Рубина"
-
Мане рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом
-
Агент Эвандера отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Спартак"
-
"Фулхэм" сделал предложение "Барселоне" по Тодибо
-
"Зенит" согласовал трансфер хавбека "Спортинга"
-
Главные новости дня: 2 октября
-
"Наполи" сделал официальное предложение "Челси" по аренде Бакайоко
-
Орлов высказался о новой травме форварда "Спартака" Кокорина
-
"Сампдория" обыграла "Фиорентину" в матче 3-го тура Серии А
-
Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче между "Спартаком" и "Зенитом"
-
Форвард "Ливерпуля" Мане заразился коронавирусом
-
ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14