"Зенит" согласовал трансфер хавбека "Спортинга"

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"Зенит" согласовал трансфер хавбека "Спортинга"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вендел близок к переходу в "Зенит", сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, клубы уже согласовали переход бразильца за 20 миллионов евро.

В понедельник 23-летний футболист пройдёт медобследование, после чего заключит с "Зенитом" контракт до 2025 года.

Вендел выступает за "Спортинг" с января 2018 года, сыграл 79 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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