"Зенит" согласовал трансфер Ловрена

Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен всё-таки перейдёт в "Зенит" этим летом.

По информации The Times, клубы договорились о переходе хорватского футболиста за 12 миллионов евро.

Изначально "сине-бело-голубые" предлагали за 31-летнего футболиста 10 миллионов, но "Ливерпуль" выторговал больше.

Ожидается, что Ловрен заключит с "Зенитом" контракт по схеме "2+1" с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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