"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"



Бразильский нападающий "Барселоны" Малком перейдет в "Зенит", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Российский клуб заплатит за игрока 40 миллионов евро. Эта сумма вырастет еще на пять миллионов за счет бонусов. Также "Зенит" согласовал с бразильцем условия личного контракта. Зарплата игрока в клубе из Санкт-Петербурга составит 6,5 миллионов евро в год.

Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо". Сумма трансфера составила 41 миллион евро. В минувшем сезоне 22-летний форвард провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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