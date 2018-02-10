"Зенит" согласовал трансфер Оздоева

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев в ближайшее время станет игроком "Зенита", сообщают российские СМИ.

Клубы уже согласовали переход 25-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 3,3 миллиона евро.

При этом из "Зенита" в "Рубин" переберётся хавбек Кристиан Нобоа, однако эти сделки между собой не связаны.

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