"Зенит" согласовал трансфер вратаря "Краснодара"

Теги краснодарзенит санкт-петербурглокомотив москваденис адамовтрансферы

"Зенит" согласовал трансфер вратаря "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Денис Адамов, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Зените".

По информации Metaratings, питерский клуб договорился о переходе воспитанника "быков" за 2 миллиона евро.

Также на 22-летнего стража ворот претендует московский "Локомотив", но у "Зенита" больше шансов его подписать.

Стоит отметить, что Адамов сыграл за первую команду "Краснодара" всего 3 матча.

Не пропустите: Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов