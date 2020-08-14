"Зенит" согласовал трансфер вратаря "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Денис Адамов, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Зените".

По информации Metaratings, питерский клуб договорился о переходе воспитанника "быков" за 2 миллиона евро.

Также на 22-летнего стража ворот претендует московский "Локомотив", но у "Зенита" больше шансов его подписать.

Стоит отметить, что Адамов сыграл за первую команду "Краснодара" всего 3 матча.

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