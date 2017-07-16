"Зенит" согласовал трансфер защитника сборной Бразилии

Питерский "Зенит" согласовал трансфер защитника бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо, информирует Globo Esporte.

По сведениям источника, бразильский гранд пошел на уступки российскому клубу и согласился на то, чтобы сумма отступных за 23-летнего бека, которая составляет 18 миллионов евро, была выплачена не сразу, а частями.

Напомним, Фурсенко дал оценку первой игре своей команды в новом сезоне. | soccernews.ru