"Зенит" согласовал трансфер защитника "Уфы"

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"Зенит" согласовал трансфер защитника "Уфы"

Питерский "Зенит" договорился о приобретении защитника "Уфы" Данила Кругового, сообщают российские СМИ.

Сейчас клуб обсуждает с 21-летним футболистом детали личного контракта. Когда стороны придут к согласию, "сине-бело-голубые" объявят о переходе игрока и вернут его в "Уфу" на правах аренды.

В гонке за перспективным фулбеком "Зенит" опередил московский ЦСКА.

Ранее СМИ писали, что трансфер Кругового обойдётся действующему чемпиону России в 1 миллион евро, а за счёт бонусов сумма сделки может вырасти вдвое.

Не пропустите: "Сочи" договорился о переходе очередного игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
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