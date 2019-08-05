"Зенит" согласовал трансфер защитника "Уфы"
Питерский "Зенит" договорился о приобретении защитника "Уфы" Данила Кругового, сообщают российские СМИ.
Сейчас клуб обсуждает с 21-летним футболистом детали личного контракта. Когда стороны придут к согласию, "сине-бело-голубые" объявят о переходе игрока и вернут его в "Уфу" на правах аренды.
В гонке за перспективным фулбеком "Зенит" опередил московский ЦСКА.
Ранее СМИ писали, что трансфер Кругового обойдётся действующему чемпиону России в 1 миллион евро, а за счёт бонусов сумма сделки может вырасти вдвое.
Не пропустите: "Сочи" договорился о переходе очередного игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|3
|0