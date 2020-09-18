"Зенит" сохраняет интерес к Де Паулю
Питерский "Зенит" не отказался от идеи приобрести полузащитника "Удинезе" Родриго Де Пауля.
По информации Calciomercato, стороны возобновили контакты, несмотря на то, что ранее футболист не хотел продолжать карьеру в России.
Напомним, что интерес к аргентинцу также проявляет "Лидс", который уже согласовал с ним условия четырёхлетнего контракта.
Де Пауль выступает за "Удинезе" с 2016 года, сыграл 146 матчей, забил 25 голов и сделал 25 ассистов.
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