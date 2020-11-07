"Зенит" сохраняет интерес к хавбеку "Атлетико" Эррере

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"Зенит" сохраняет интерес к хавбеку "Атлетико" Эррере

Полузащитник мадридского "Атлетико" Эктор Эррера может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, "матрасники" готовы продать 30-летнего футболиста после того, как на его позицию был куплен более молодой Жоффрей Кондогбия.

На мексиканского хавбека претендуют "Зенит" и "Порту". За "драконов" игрок выступал с 2013 по 2019 год, а "сине-бело-голубые" интересовались им ещё прошлым летом.

"Атлетико" согласен расстаться с Эррерой в январе за 6-8 миллионов евро.

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