"Зенит" сохраняет интерес к Миранчуку и Мхитаряну

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"Зенит" сохраняет интерес к Миранчуку и Мхитаряну

Фото инстаграм "Аталанты"

Питерский "Зенит" хочет усилить позицию атакующего полузащитника, сообщает Bobsoccer.

По информации источника, в шорт-лист "сине-бело-голубых" по-прежнему входят Алексей Миранчук ("Аталанта") и Генрих Мхитарян ("Рома").

При этом россиянин предпочитает остаться в Серии А, а на армянина также претендуют "Спартак", "Краснодар" и "Кайрат".

В текущем сезоне Миранчук забил 1 мяч и сделал 1 ассист в 12 играх. В активе Мхитаряна 23 матча, 2 гола и 5 результативных передач.

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