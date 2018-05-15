"Зенит" сократил шорт-лист тренеров до трёх

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко рассказал, как обстоят дела с выбором нового главного тренера.

"По итогам совета директоров "список пяти" был сокращён до трёх человек. В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры" - сказал Макаренко.

По данным СМИ, "Зенит" рассматривал кандидатуры Сергея Семака, Маурицио Сарри, Паулу Фонсеки, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.

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