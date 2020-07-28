"Зенит" сообщил об уходе 10 футболистов

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил, что клуб покидают 10 игроков.

Антон Синяк ушёл в "Томь", Никита Каккоев - в "Нижний Новгород", а Томас Рукас - в "Енисей".

Никита Гойло отправился в аренду в "Акрон", а Кирилл Макеев - в латвийский "Даугавпилс".

В связи с истечением срока контракта "Зенит" попрощался с Алексеем Гасилиным, Дмитрием Богаевым, Дмитрием Кирилловым, Владимиром Хубуловым и Максимом Левиным.

Не пропустите: "Зенит" близок к подписанию Черышева. | http://soccernews.ru