"Зенит" сообщил об уходе 10 футболистов

Теги зенит санкт-петербургникита каккоевтомас рукасалексей гасилинвладимир хубулов

"Зенит" сообщил об уходе 10 футболистов

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил, что клуб покидают 10 игроков.

Антон Синяк ушёл в "Томь", Никита Каккоев - в "Нижний Новгород", а Томас Рукас - в "Енисей".

Никита Гойло отправился в аренду в "Акрон", а Кирилл Макеев - в латвийский "Даугавпилс".

В связи с истечением срока контракта "Зенит" попрощался с Алексеем Гасилиным, Дмитрием Богаевым, Дмитрием Кирилловым, Владимиром Хубуловым и Максимом Левиным.

Не пропустите: "Зенит" близок к подписанию Черышева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом

"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов