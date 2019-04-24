"Зенит" сообщил результаты медосмотра Кокорина, который содержится в СИЗО
Пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко рассказал о результатах медицинского осмотра нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который содержится в СИЗО "Бутырка".
"На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, мы считаем целесообразным провести более углубленное исследование с помощью МРТ – это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации", - приводят слова Макаренко российские СМИ.
Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили в центре Москвы трех человек. В результате их действия пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.
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