"Зенит" составил сборную из бывших легионеров по числу официальных матчей за сборную

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"Зенит" составил сборную из бывших легионеров по числу официальных матчей за сборную

Пресс-служба "Зенита" представила состав символической команды легионеров по числу официальных матчей за сборную в качестве игроков петербургского клуба.

Состав символической сборной выглядит так:

вратарь: Чонтофальски (Словакия, 31 матчей)

защитники: Овсепян (Армения, 29), Ломбертс (Бельгия, 38), Бруну Алвеш (Португалия, 29), Ким Дон Джин (Южная Корея, 23)

полузащитники: Хусти (Венгрия, 13), Витсель (Бельгия, 50), Тимощук (Украина, 33), Мак (Словакия, 20)

нападающие: Халк (Бразилия, 34), Данни (Португалия, 37).

Запасные: Березовский (Армения, 25), Губочан (Словакия, 27), Хаген (Норвегия, 25), Шумуликовски (Македония, 16), Барриос (Колумбия, 12), Герасимец (Белоруссия, 11), Корниленко (Белорусия, 10).

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