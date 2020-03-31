"Зенит" составил сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб
"Зенит" на официальной странице в Twitter опубликовал символическую сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за петербургский клуб.
Стоит отметить, что сборная получилась без вратаря, так как голкиперы из Южной Америки никогда не выступали за клуб из Санкт-Петербурга.
Латиноамериканский состав символической сборной "Зенита" выглядит следующим образом:
Защитники: Дуглас Сантос (Бразилия, 30 матчей за "Зенит"), Эсекьель Гарай (Аргентина, 75), Эмануэль Маммана (Аргентина, 40).
Полузащитники: Вильмар Барриос (Колумбия, 41), Леандро Паредес (Аргентина, 61), Себастьян Дриусси (Аргентина, 106), Мигел Данни (Португалия, 256).
Нападающие: Халк (Бразилия, 148), Алехандро Домингес (Аргентина, 64), Соломон Рондон (Венесуэла, 58).
Запасные: Матиас Краневиттер (Аргентина, 52), Эмилиано Ригони (Аргентина, 48), Жулиано (Бразилия, 42), Маурисио (Бразилия, 42), Эрнани (Бразилия, 37), Кристиан Нобоа (Эквадор, 22), Кристиан Ансальди (Аргентина, 14), Йордан Осорио (Венесуэла, 11), Малком (Бразилия, 6).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20