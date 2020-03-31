"Зенит" составил сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб

Теги зенит санкт-петербургданнихалклеандро паредес

"Зенит" составил сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб

"Зенит" на официальной странице в Twitter опубликовал символическую сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за петербургский клуб.

Стоит отметить, что сборная получилась без вратаря, так как голкиперы из Южной Америки никогда не выступали за клуб из Санкт-Петербурга.

Латиноамериканский состав символической сборной "Зенита" выглядит следующим образом:

Защитники: Дуглас Сантос (Бразилия, 30 матчей за "Зенит"), Эсекьель Гарай (Аргентина, 75), Эмануэль Маммана (Аргентина, 40).

Полузащитники: Вильмар Барриос (Колумбия, 41), Леандро Паредес (Аргентина, 61), Себастьян Дриусси (Аргентина, 106), Мигел Данни (Португалия, 256).

Нападающие: Халк (Бразилия, 148), Алехандро Домингес (Аргентина, 64), Соломон Рондон (Венесуэла, 58).

Запасные: Матиас Краневиттер (Аргентина, 52), Эмилиано Ригони (Аргентина, 48), Жулиано (Бразилия, 42), Маурисио (Бразилия, 42), Эрнани (Бразилия, 37), Кристиан Нобоа (Эквадор, 22), Кристиан Ансальди (Аргентина, 14), Йордан Осорио (Венесуэла, 11), Малком (Бразилия, 6).

Не пропустите: Футболисты "Зенита" выделили средства больнице для борьбы с коронавирусом. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ван Дейк рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере

Ван Дейк рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов