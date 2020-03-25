"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции
Пресс-служба петербургского "Зенита" составила символическую сборную из своих бывших игроков, которые были самыми результативными на каждой позиции.
Защитники: Доменико Кришито (20 голов), Алексей Степанов (13), Александр Анюков (13)
Полузащитники: Роман Широков (43), Павел Садырин (41), Халк (77), Андрей Аршавин (80), Юрий Желудков (87)
Нападающие: Александр Кержаков (163), Владимир Кулик (101)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20