"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции

Пресс-служба петербургского "Зенита" составила символическую сборную из своих бывших игроков, которые были самыми результативными на каждой позиции.

Защитники: Доменико Кришито (20 голов), Алексей Степанов (13), Александр Анюков (13)

Полузащитники: Роман Широков (43), Павел Садырин (41), Халк (77), Андрей Аршавин (80), Юрий Желудков (87)

Нападающие: Александр Кержаков (163), Владимир Кулик (101)

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