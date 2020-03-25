"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции

Пресс-служба петербургского "Зенита" составила символическую сборную из своих бывших игроков, которые были самыми результативными на каждой позиции.

Защитники: Доменико Кришито (20 голов), Алексей Степанов (13), Александр Анюков (13)

Полузащитники: Роман Широков (43), Павел Садырин (41), Халк (77), Андрей Аршавин (80), Юрий Желудков (87)

Нападающие: Александр Кержаков (163), Владимир Кулик (101)

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