"Зенит" составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики
Пресс-служба петербургского "Зенита" составила символическую сборную из бывших и нынешних игроков клуба с именем Юрий.
Данная акция приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается сегодня, 12 апреля. 59 лет назад в этот день советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил полет в космос.
Сборная Юриев от "Зенита" выглядит следующим образом.
Вратарь: Лодыгин (164 матча за клуб)
Защитники: Загуменных (152), Вернидуб (96), Деремов (14)
Полузащитники: Жирков (101), Войнов (117), Пономарев (86), Мамонтьев (85)
Нападающие: Желудков (271), Герасимов (179), Соловьев (85)
Запасные: Окрошидзе (108), Жевнов (27), Белов (43), Тимофеев (44), Гусаков (41)
Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита» #ДеньКосмонавтики pic.twitter.com/FkKNd1k5PB— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 12, 2020
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|22
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|Уфа
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|10
|Урал
|22
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|22
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|22
|24
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