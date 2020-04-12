"Зенит" составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики

Пресс-служба петербургского "Зенита" составила символическую сборную из бывших и нынешних игроков клуба с именем Юрий.

Данная акция приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается сегодня, 12 апреля. 59 лет назад в этот день советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил полет в космос.

Сборная Юриев от "Зенита" выглядит следующим образом.

Вратарь: Лодыгин (164 матча за клуб)

Защитники: Загуменных (152), Вернидуб (96), Деремов (14)

Полузащитники: Жирков (101), Войнов (117), Пономарев (86), Мамонтьев (85)

Нападающие: Желудков (271), Герасимов (179), Соловьев (85)

Запасные: Окрошидзе (108), Жевнов (27), Белов (43), Тимофеев (44), Гусаков (41)

Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита» #ДеньКосмонавтики pic.twitter.com/FkKNd1k5PB — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 12, 2020

Не пропустите: "Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие. | http://soccernews.ru