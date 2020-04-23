"Зенит" составил символическую сборную из бывших тренеров команды



Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовала символический состав команды из бывших тренеров, которые провели больше всех матчей на посту наставника.

Состав команды выглядит так:

Вратарь: Борис Рапопорт (14 матчей).

Защитники: Анатолий Давыдов (56), Герман Зонин (162), Владимир Голубев (47).

Полузащитники: Юрий Морозов (323), Дик Адвокат (139), Лучано Спаллетти (184), Сергей Семак (80), Павел Садырин (262).

Нападающие: Властимил Петржела (145), Анатолий Бышовец (71).

Запасные: Михаил Бирюков (10), Константин Лемешев (48), Роберто Манчини (45), Валентин Федоров (89), Станислав Завидонов (54), Георгий Жарков (79), Мирча Луческу (41).

#КомандаДня: сборная тренеров «Зенита» по числу матчей во главе сине-бело-голубых pic.twitter.com/qsqmK8TYE2 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 23, 2020

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