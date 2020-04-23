"Зенит" составил символическую сборную из бывших тренеров команды
Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовала символический состав команды из бывших тренеров, которые провели больше всех матчей на посту наставника.
Состав команды выглядит так:
Вратарь: Борис Рапопорт (14 матчей).
Защитники: Анатолий Давыдов (56), Герман Зонин (162), Владимир Голубев (47).
Полузащитники: Юрий Морозов (323), Дик Адвокат (139), Лучано Спаллетти (184), Сергей Семак (80), Павел Садырин (262).
Нападающие: Властимил Петржела (145), Анатолий Бышовец (71).
Запасные: Михаил Бирюков (10), Константин Лемешев (48), Роберто Манчини (45), Валентин Федоров (89), Станислав Завидонов (54), Георгий Жарков (79), Мирча Луческу (41).
#КомандаДня: сборная тренеров «Зенита» по числу матчей во главе сине-бело-голубых pic.twitter.com/qsqmK8TYE2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 23, 2020
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20