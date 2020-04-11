"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие
Питерский "Зенит" определил десятку лучших своих матчей в РПЛ за последние 10 лет.
1. "Зенит" - "Спартак" (5:0), 11 августа, 4-й тур РПЛ сезона 2012/2013;
2. "Краснодар" - "Зенит" (2:3), 20 апреля, 24-й тур РПЛ сезона 2018/2019;
3. "Зенит" - "Спартак" (5:1), 6 августа, 4-й тур РПЛ сезона 2017/2018;
4. "Зенит" - "Спартак" (5:2), 16 апреля, 24-й тур РПЛ сезона 2015/2016;
5. "Зенит" - "Локомотив" (5:3), 23 сентября, 8-й тур РПЛ сезона 2018/2019;
6. "Рубин" - "Зенит" (2:3), 18 сентября, 24-й тур РПЛ сезона 2011/2012;
7. "Зенит" - "Ростов" (5:0), 14 ноября, 28-й тур РПЛ сезона 2009/2010;
8. "Зенит" - "Спартак" (4:2), 28 сентября, 11-й тур РПЛ сезона 2013/2014;
9. "Зенит" - ЦСКА (3:1), 12 мая, 28-й тур РПЛ сезона 2018/2019;
10. "Зенит" - "Краснодар" (4:0), 6 декабря, 17-й тур РПЛ сезона 2014/2015.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20