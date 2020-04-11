"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие

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"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие

Питерский "Зенит" определил десятку лучших своих матчей в РПЛ за последние 10 лет.

1. "Зенит" - "Спартак" (5:0), 11 августа, 4-й тур РПЛ сезона 2012/2013;

2. "Краснодар" - "Зенит" (2:3), 20 апреля, 24-й тур РПЛ сезона 2018/2019;

3. "Зенит" - "Спартак" (5:1), 6 августа, 4-й тур РПЛ сезона 2017/2018;

4. "Зенит" - "Спартак" (5:2), 16 апреля, 24-й тур РПЛ сезона 2015/2016;

5. "Зенит" - "Локомотив" (5:3), 23 сентября, 8-й тур РПЛ сезона 2018/2019;

6. "Рубин" - "Зенит" (2:3), 18 сентября, 24-й тур РПЛ сезона 2011/2012;

7. "Зенит" - "Ростов" (5:0), 14 ноября, 28-й тур РПЛ сезона 2009/2010;

8. "Зенит" - "Спартак" (4:2), 28 сентября, 11-й тур РПЛ сезона 2013/2014;

9. "Зенит" - ЦСКА (3:1), 12 мая, 28-й тур РПЛ сезона 2018/2019;

10. "Зенит" - "Краснодар" (4:0), 6 декабря, 17-й тур РПЛ сезона 2014/2015.

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5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
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8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
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