"Зенит" - "Спартак" - 5:1 (обзор)

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"Зенит" - "Спартак" - 5:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1).

Видео: "Зенит" - "Спартак".

Не пропустите: В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru

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В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
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