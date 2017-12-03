"Зенит", "Спартак" и "Краснодар" поборются за хавбека "Ростова" Скопинцева

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"Зенит", "Спартак" и "Краснодар" поборются за хавбека "Ростова" Скопинцева
"Зенит", "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к полузащитнику "Балтики" Дмитрию Скопинцеву, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.

"Сейчас три команды РФПЛ проявляют к нему разной степени интерес. Например, есть "Краснодар", который хочет его подписать, понимая, что качественный 20-летний левый защитник – это всегда большое подспорье. Но также его рассматривает и "Зенит", потому что Скопинцев – это воспитанник петербургского футбола, и была бы очень красивая история. Также игрок попал на карандаш к московскому "Спартаку", потому что "Спартак" тоже понимает, что нужны качественные молодые российские игроки", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

В этом сезоне 20-летний Скопинцев провел за "Балтику" 24 матча в ФНЛ и забил 10 голов. Стоит отметить, что права на игрока принадлежат "Ростову".

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