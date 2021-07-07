"Зенит" спас матч с "Вердером", проигрывая со счетом 0:2

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" в товарищеском поединке на сборе в Австири сыграл вничью с немецким "Вердером" со счетом 2:2.

"Вердер" удачно провел первый тайм и ушел на перерыв при счете 2:0, отличились Эрен Динкчи и Никлас Фюллькруг. Впрочем, "Зенит" сумел уйти от поражения благодаря голам во втором тайме Себастьяна Дриусси и Андрея Мостового.

Следующий матч "Зенит" проведет 11 июля с немецким "Карлсруэ".

"Зенит" Санкт-Петербург, Россия - "Вердер" Бремен, Германия - 2:2 (0:2)

Голы: Динкчи, 21 - 0:1, Фюллькруг, 45+2 - 0:2, Дриусси, 58 - 1:2, Мостовой, 68 - 2:2

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